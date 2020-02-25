أحمد الفيشاوي يتعرّض للهجوم بسبب هذه الصورة

ميرنا وليد - بيروت - تعرّض الممثل المصري ​أحمد الفيشاوي​ للهجوم من قبل متابعيه، بعد أن نشر عبر صفحته الخاصة على أحد مواقع الوتاصل الإجتماعي، صورة له وهو يمارس التمارين الرياضية في النادي الرياضي، وأزال شعره تماماً وإرتدى حلقاً في أذنه.

وعلّق أحد المتابعين، بقوله: "يا راجل استرجل شويه واقلع الحلق".

يُذكر أن قضية أحمد مع إبنته لينا الفيشاوي، لا زالت تتفاعل بعد أن إستأنف أحمد الحكم الصادر ضده بدخول السجن لمدة عام كامل، فهو مطالب بدفع 2 مليون جنيه مصري، مقابل مصاريف دراسية، وخصوصاً لإبنته.

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