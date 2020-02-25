تراند اليوم : رامي صبري يقرر إعتزاله عن تشجيع نادي الزمالك .. والجمهور : مع ألف سلامة

لم تقتصر أزمة غياب نادي الزمالك عن مباراة القمة على الوسط الرياضي فقط، بل طال الأمر نجوم الفن، ومن أبرزهم الفنان رامي صبري الذي أثار الجدل بإعلان اعتزاله تشجيع نادي الزمالك.

وبدأت الأزمة عندما خرج رامي صبري لجمهوره عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك” قائلا: “اليوم أعلن اعتزالي تشجيع نادي الزمالك لعدم احترامه للجماهير وعدم حضوره مباراة النادي الأهلي المحترم.. وشكرا”.

وانهالت التعليقات من جمهور القلعة البيضاء متهمين رامي صبري بادعائه حب نادي الزمالك وعلق أحدهم: “اللي بيشجع نادي بيكون معاه على الحلوة والمرة”، وقال آخر: “يلا بالسلامة روح شجع الأهلي”.

ثم قام رامي صبري بغلق خاصية التعليقات على منشورة المثير للجدل بـ”إنستجرام”، بعد الهجوم الكاسح الذي تعرض له فور مشاركته، ليحاول بذلك صد غضب متابعيه.

وسرعان ما تراجع رامي صبري عن قرار اعتزاله تشجيع نادي الزمالك قائلا: “صباح الخير.. أولا أنا بعشق نادي الزمالك لدرجة إني انفعلت امبارح عشان ملعبناش الماتش، وكنت عايز زي أي حد بيحب ناديه إنه يلعب ويكسب ونفرح تاني.. ولكن أنا بحترم جدا جمهور الزمالك العظيم ونادي الزمالك ده شرف لأي حد إنه يشجعه وكمان بحترم جمهور الأهلي ولكن أنا زملكاوي وهفضل زملكاوي”.

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وكان رامي صبري شارك بالتحكيم في أغنية “بحبك يا زمالك” التي غناها عزيز الشافعي احتفالا بتتويج الزمالك بالسوبر المصري والأفريقي.

جدير بالذكر أن الحكم الليتواني أعلن فوز الأهلي على الزمالك فى القمة 119 التي كان من المقرر أن تقام أمس، الاثنين، باستاد القاهرة الدولي والمؤجلة من الأسبوع الرابع بالدوري الممتاز.

وانتظر الحكم 20 دقيقة بعد إطلاق صافرة بداية المباراة، وأطلق صافرة انتهاء المباراة، معلنًا انسحاب نادي الزمالك.

كان الاتحاد المصري لكرة القدم قرر تأجيل انطلاق مباراة الأهلى والزمالك لمدة ساعة، وذلك بسبب تأخر وصول حافلة فريق الزمالك بسبب زحمة المرور والأمطار.