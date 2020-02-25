تراند اليوم : بعد وفاة الرئيس الأسبق .. فجر السعيد تنعيه بكلمات مؤثرة

نعت الإعلامية الكويتية فجر السعيد، الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك، الذي وافته المنية منذ ساعات عن عمر يناهز 91 عامًا.

وغردت فجر السعيد عبر حسابها الشخصي بموقع التدوين الاجتماعي تويتر: “الله يرحمك يا حسني مبارك توفيت في عشية ذكرى تحرير الكويت التي ساهمت في تحريرها …لك في القلب محبة ودعاء بأن الله سبحانه يغفرلك ويرحمك.. الحمدلله أنك لم تمت إلا بعد براءة علاء وجمال من كل التهم المنسوبة إليهم زورًا وبهتانا.. الحمدلله بأنك لم تمت قبل أن تشاهد #حوبتك في من ظلموك”.

يذكر أن الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك ولد في 4 مايو 1928، بكفر المصيلحة في محافظة المنوفية، وتولى حكم مصر في 14 أكتوبر 1981 خلفًا للرئيس الراحل محمد أنور السادات، قبل أن يتنحى في 11 فبراير 2011.