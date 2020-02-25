حقيقة وفاة الإعلامية الكويتية ” ريم النجم “

كتب امير فتحي في الثلاثاء 25 فبراير 2020 02:53 مساءً - انتشر خلال الساعات القليلة الماضية خبرا حول وفاة الإعلامية الكويتية من أصل سعودي ” ريم النجم ” بعد العثور على جثتها داخل شقتها إثر تعاطيها جرعة زائدة من المخدرات وهو ما أثار الجدل والتساؤلات على مواقع التواصل الإجتماعي حول حقيقة الوفاة وتصدر إسمها قائمة بحث السعوديين على محرك البحث العالمي ” جوجل ” .

لتخرج ريم النجم عن صمتها في مقطع فيديو نشرته عبر حسابها على تطبيق ” سناب شات ” لنفي هذه الشائعة وتؤكد إنها بخير وبصحة جيدة معربة عن استنكارها من إطلاقها .

فقالت : ” مساء الخير شلونكم شو أخباركم .. الحمد لله بعد عمري أنا بخير وبصحة وعافية الإشاعة اللي طلعت علي اسم الله علي ياربي الله يعطيني الصحة وطولة العمر والعافية .. تليفوني ما راضي يسكت والدنيا مقلوبة مو قادرة أرد على حد والحين أنا استوعبت إني لازم اطلع اتكلم واطمن أهلي ” .

وتابعت وهي باكية : ” يخلوني أشوف خبر وفاتي وأنا عايشة بشقة وجرعة زايدة .. ليش شتبون مني أنا شو مسويتلكم مرات ارقص ومرة ميتة بشقتها .. صدق ولا مرة طلعت واتكلم وبكيت قلتلكم ما اطلع السلبية اللي فيني .. بس علشان أنا مسالمة وما أرد وما العلع .. عندي أهل وعندي ناس تهمني بس تقولون خبر وتلزقونه فيني وتحطونه ” .