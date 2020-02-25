وفاة الرئيس المصري السابق حسني مبارك

كتب امير فتحي في الثلاثاء 25 فبراير 2020 02:53 مساءً - توفى، اليوم الثلاثاء، الرئيس المصري الأسبق محمد حسنى مبارك، بعد معاناته لسنوات من المرض.

وقد أكدت وسائل اعلام مصرية نبأ الوفاة فى الوقت الذى لا تزال فيه عائلة الرئيس الأسبق ملتزمة بالصمت، ولم تصدر أى بيان رسمى بشأن الوفاة.

يذكر أن علاء مبارك كان قد كشف سابقا أن والده، يتواجد داخل غرفة العناية المركزة بأحد المستشفيات، نتيجة إصابته بوعكة صحية.

وقال علاء في تدوينة له عبر موقع تويتر: “دعائي الآن أن يشفي المولى عز وجل والدى ويقوم لنا بالسلامة ويرجع بيته يارب”.

وأضاف ردا على أحد متابعيه بشأن صحة والده، قائلا: “مازال في العناية.. يارب”.