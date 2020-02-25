كارول سماحة تحمي نفسها من فيروس “كورونا”: “الحذر واجب”

متابعة بتجـــــــــرد: شاركت النجمة اللبنانية ​كارول سماحة​ الجمهور عبر مواقع التواصل الإجتماعي مقطع فيديو ظهرت فيه برفقة مدير أعمالها ماريو أسطا من داخل مطار بيروت وهي تضع كمامة تجنباً وحمايةً من فيروس كورونا، ودعت المتابعين إلى أخذ الحيطة والحذر من هذا الفيروس.

وعلّقت كارول سماحة على الفيديو بالقول : “الحذر واجب”.

على صعيد آخر، تستعد كارول سماحة لطرح أغنية جديدة باللهجة المصرية، في أوّل تعاون لها مع شركة “أنغامي” التي بدأت نشاطها الإنتاجي منذ فترة قصيرة، لإصدار أعمال فنيّة تعرض حصرياً عبر تطبيق “أنغامي” وتُعرف بـAnghami Originals.

الأغنية تحمل اسم “مش هعيش” وهي كلمات أمير طعيمة، ألحان اسلام زكي وتوزيع ألكسندر ميساكيان وانتهت كارول من تسجيلها منذ أيام في مصر. وعلمنا من مصادر خاصة بموقعنا أن هذه الأغنية هي مقدّمة لألبوم جديد تعمل كارول سماحة على تجهيزه في سرية تامة على أن يبصر النور قريباً.

وأضافت مصادرنا أن كارول سماحة ستصوّر أغنية “مش هعيش” في العاصمة الفرنسية باريس تحت إدارة المخرج جاد شويري في فكرة مميّزة ستشكّل مفاجأة لجمهورها.