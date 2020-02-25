تعليق نشاط توم كروز الفني بسبب “كورونا”!

متابعة بتجـــــــرد: بات من المؤكد أن مواجهة فيروس كورونا ليست بالأمر السهل والبسيط، خاصة بعد إنتشاره بشكل سريع في عدد من الدول وتأثيره على مختلف أنشطة الإنسان ومجالات عمله.

ومن هنا وبعد إنتشار الفيروس في إيطاليا، أعلنت استوديوهات “باراماونت”، توقف إنتاج الفيلم الجديد من سلسلة “Mission Impossible” من بطولة الممثل العالمي ​توم كروز​، إذ أنه كان يصوّر هناك.

وبحسب موقع “بيبول” الأجنبي قال ناطق باسم الشركة انه حرصاً على سلامة الممثلين وفرق العمل وأمنهم، ومع الجهود التي تبذلها سلطات البندقية للحد من التجمعات لمواجهة فيروس كورونا المستجد، قرّرنا إجراء تعديلات على برنامج التصوير في البندقية الذي كان مقرّراً لثلاثة أسابيع.

وأضاف أنّ توم كروز لم يكن قد أتى بعد إلى إيطاليا وأن أفراد طاقم العمل أعطوا الضوء الأخضر للعودة إلى ديارهم قبل بدء التصوير.