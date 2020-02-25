كليب عبدالله الرويشد يحقق مليون مشاهدة في أسبوع

متابعة بتجــــــــرد: تخطى كليب “سولف علي” للفنان الكويتي عبدالله الرويشد حاجز المليون مشاهدة بعد أسبوع على طرحه عبر قناة شركة “روتانا” للصوتيات والمرئيات في موقع “يوتيوب”. وأغنية “سولف عليّ” من ألحان عبدالله الرويشد، كلمات مطيع العوني، توزيع جورج قلته ومكس وماستر م.ايهاب نبيل. تجدر الإشارة إلى أن الأغنية صدرت في شهر كانون الثاني/يناير الماضي وحققت حتى الآن أكثر من 100 ألف مشاهدة عبر قناة “روتانا” على موقع “يوتيوب”.

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