أم كلثوم تتجسد بـ”الهولوغرام” على مسرح الأوبرا

متابعة بتجــــــــــرد: أعلنت وزارة الثقافة المصرية، عن تنظيمها حفلا بتقنية الهولوغرام، في دار الاوبرا المصرية، للمرة الأولى للتقنية في مصر.

وسيكون الحفل لكوكب الشرق أم كلثوم، وذلك في الثامنة مساء الجمعة 6 مارس على المسرح الكبير، حيث تتجسد خلاله كوكب الشرق أم كلثوم لاستعادة أجواء زمن الفن الجميل.

وقالت وزيرة الثقافة المصرية الدكتورة إيناس عبدالدايم، إن تطويع الوسائل المتطورة يفتح آفاقا جديدة للإبداع المصري العريق، وإن الحفل يأتي انطلاقا من ضرورة استخدام الأساليب الحديثة لجذب النشء والأجيال الجديدة بهدف مواجهة الابتذال، وتوجيه الأنظار إلى التراث الراقي للفنون في طريق إعادة تشكيل وعي المجتمع، وعن اختيار أم كلثوم لتنفيذ الحفل الأول بروائعها المميزة، قالت إن سيدة الغناء العربي إحدى أهم أيقونات الطرب في العالم العربي، وتعد أعمالها نموذجاً للتفرد ولذلك ما زالت تحيا في وجدان الشعب المصري والعربي.

كما أكد الدكتور مجدي صابر رئيس دار الأوبرا المصرية، تقديم وزير الثقافة كل أوجه الدعم والمساندة لإنجاح التجربة الجديدة، مشيراً الى أنها إضافة مهمة لبرنامج الأوبرا. الحفل من إخراج جيهان مرسي، وتحييه الفرقة الموسيقية بقيادة المايسترو مصطفى حلمي، وتجسد خلاله النجمتان مي فاروق وريهام عبدالحكيم شخصية أم كلثوم، وقام بتصميم الديكور والإضاءة المهندسان محمود حجاج وياسر شعلان.