الموت يغيّب عالمة رياضيات ناسا الشهيرة كاثرين جونسون

متابعة بتجـــــــــرد: توفيت عالمة رياضيات ناسا الشهيرة كاثرين جونسون عن عمر يناهز 101 عامًا.

وقد أعلنت وكالة ناسا وفاة كاثرين جونسون، وهي أميركية من أصول إفريقية، على تويتر مشيدة بأعمالها وإنجازاتها المميزة التي لم تعرف يوماً حواجز عرقية واجتماعية.

وقد أبهرت كاثرين جونسون الجميع منذ أكثر من 50 عاماً، وقد كشف فيلم شخصيات مخفية أو Hidden Figures، الذي تدور قصته عن حياة جونسون إضافة الى نساء أخريات من أصول أفريقية، عن أعمالها في أبحاث الفضاء، وكيف ساعدت مهاراتهن في الرياضيات في الإطلاق التاريخي لرائد الفضاء جون غلين ليصبح أول أميركي يدور حول الأرض عام 1962. وقد تحققت السيدة جونسون من الحسابات التي أجرتها أجهزة الكمبيوتر الإلكترونية قبل هذه الرحلة التاريخية.

كذلك، فقد كانت السيدة جونسون قد سبق أن قامت بحساب مسار الرحلة الفضائية لآلان شيبارد، وهو أول أميركي يحلّق في الفضاء.

وفي سياق الحديث عن إنجازات هذه السيدة التاريخية، لا بد من الإشارة أيضاً الى أنها ساعدت في حساب مسار رحلة أبولو 11 إلى القمر عام 1969.