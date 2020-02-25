نبيل شعيل: “سويت حجر على أبنائي”

متابعة بتجـــــــــرد: أحدث الفنان الكويتي نبيل شعيل ضجة كبيرة بسبب أحدث تصريحات أدلى بها خلال محادثة هاتفية أجريت معه في حلقة من برنامج “التاسعة” الذي يقدمه الإعلامي المصري وائل الأبراشي على شاشة القناة الأولى للتلفزيون المصري.

وانتقد خلالها مواقع التواصل الاجتماعي معتبراً أنها تقدم محتوى مليئاً بما وصفة بالاسفاف. ولفت إلى أنه يمنع أبناءه من مشاهدة بعض البرامج وقال: “سويت حجر على أبنائي ووايد من البرامج مانعها عنهم”.

وأضاف: “لازم نسوي كنترول لأن التربية تبدأ من البيت” معتبراً أننا وصلنا إلى حالة من الانحطاط الكبير ومشدداً على أهمية اهتمام الأب بتربية أبنائه في موازاة اهتمامه بتأمين لقمة العيش لهم.

وتابع أنه يعرف بعض العائلات الفقيرة حيث تتم تربية الأبناء بطريقة جيدة. وعلى مدى إمكانية إصلاح الواقع علق: “لو كل إنسان يبتدي في نفسه وفي أسرته المجتمع راح ينصلح. الناس تجري ورا المظاهر وجبنا كل الأشياء الوحشة من الغرب وتركنا الأشياء الكويسة”.