فيروس “كورونا” تغلب الممثل توم كروز

Feb 25, 2020
كان من المقرر ان يبدأ النجم الأميركي توم كروز تصوير مشاهده في النسخة السابعة من فيلم “مهمة مستحيلة” في مدينة البندقية الإيطالية ولكن شركة الإنتاج “باراماونت بيكتشرز” اعلنت ارجاء التصوير بسبب فيروس “كورونا”.
وأوضحت الشركة أنه بعد تفشي الفيروس في إيطاليا، قررت الشركة إرجاء التصوير حرصًا منها على سلامة فريق العمل، واحترامًا لقرارات الحكومة الإيطالية بمنع التجمعات العامة لأجل السيطرة على المرض ومنعه من التفشي في البلاد خاصة بعدما سجلت ايطاليا وفاة سادس حالة بفيروس “كورونا”، أما عدد حالات الإصابة بلغت 229 حالة، وهي الأعلى في اوروبا.
ويعود النجم توم كروز في الجزء الجديد من سلسلة أفلام “مهمة مستحيلة” أو Mission Impossible، إخراج كريستوفر مكواري، ليؤدي شخصية إيثان هانت، العميل السري غير القابل للتدمير، حيث تم تحديد 23 يوليو 2021 لطرح الجزء السابع من الفيلم.
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