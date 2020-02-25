عارف الطويل: كل من نجح بالمرحلة الأولى جدير بأن يكون نقيبا ولكن بشرط!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي -

أعرب الفنان السوري عارف الطويل، عن سعادته بنجاحه في المرحلة الأولى من انتخابات نقابة الفنانين؛ إذ حصل على المركز الأول بانتخابات فرع دمشق تمهيدا للمؤتمر العام الذي سينعقد خلال الشهر المقبل.

وقال الطويل في حديث مع "فوشيا" إن كل فنان ينجح بانتخابات المرحلة الأولى جدير بأن يكون نقيبا للفنانين شريطة ألا يكون من المجلس الحالي، انطلاقا من رؤيته بأن أعضاء نقابة الفنانين حاليا لم يقوموا بأداء مهامهم بالشكل المطلوب.

وأكد عارف الطويل على أهمية وضرورة رأب الصدع ورتق الشرخ القائم بين الفنانين ونقابتهم، معتبرا أن النقابة هي البيت الثاني للفنان ويجب أن تكون حماية له ولأهدافه وحقوقه، مضيفا أن هذا الشرخ وانعدام الثقة بين الفنانين والنقابة كانا بسبب العمل الفردي والتحكم الفردي والقاسي الذي كان سائدا في السنوات الماضية في عمل النقابة، والذي انعكس سلبا على الجميع في ظل غياب العمل الجماعي في النقابة.

ووصف الحال السائدة حاليا في عمل نقابة الفنانين بالسيئة والمؤسفة، مبينا أنها تحولت لمحكمة تصدر أحكاما قاسية بحق فنانين سوريين، وهو ماينافي الهدف منها بأن تكون مكانا وملتقى فنيا وتعاونيا واجتماعيا وفكريا يجمع كل الفنانين.

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وأكد الطويل أن تصحيح مسار عمل النقابة بدأ بالفعل مع وصول الجميع إلى انتخابات ديمقراطية صحيحة استطاعت أن تحقق عددا غير مسبوق من المقترعين في تاريخ نقابة الفنانين، وأن هذا العدد هو الذي أوصل الخمسة عشر فنانا من فرع دمشق للنجاح بالمرحلة الأولى، مؤكدا أن جميع الناجحين كانوا قلبا واحدا وروحا واحدة يحملون آمالهم بتطوير العمل النقابي وتصحيح مسار نقابة الفنانين.

وشدد على أن المشاركة الكبيرة في الانتخابات تثبت أن جميع الفنانين لديهم الرغبة في التغيير والإصلاح بهدف تحقيق أمانيهم.

مسلسل "بنت صوغان"

من جانب آخر كشف عارف الطويل أنه سيكون حاضرا في رمضان المقبل كمخرج للمسلسل الإماراتي "بنت صوغان" والذي سيعرض على قناة دبي، مضيفا أن عمليات التصوير شارفت على النهاية وسيبدأ بعدها بالعمليات الفنية.