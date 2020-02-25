فى عيد ميلادها تعرف على العمر الحقيقي للفنانة منى فاروق

تحتفل اليوم الفنانة مني فاروق بعيد ميلادها الـ 25، حيث ولدت في مدينة القاهرة، كانت بدايتها من خلال الظهور في العديد من الإعلانات التلفزيونية، قبل أن تشارك الفنان محمد رجب من خلال فيلم الخلبوص عام 2015، وقدمت من خلاله دور صديقة الفنانة سامية الطرابلسي.

من ناحية أخرى تفاعل عدد من المشاهير مع الفنانة منى فاروق التي ظهرت في فيديو لايف تبكي فيه وتتحدث عن معاناتها بعد أزمتها الأخيرة.

وكان أول الداعمين لها الفنان شريف منير الذي كتب عبر حساباته بمواقع التواصل الاجتماعي: "عزيزتي الفنانة منى فاروق.. ربنا غفور رحيم.. وأعتقد ناس كتير مسمحاكي.. ومتعاطفة معاكي.. وأنا منهم.. لا تيأسي كل حاجة بتعدّي وياما ناس غلطت أكتر منك وعدّت على خير .. وعايشين بينّا وبيشتغلوا والناس نسيت".

ودعم الفنان محمود البزاوي مبادرة شريف منير بدعم منى فاروق من خلال تغريدة بموقع تويتر قائلا: "بضم صوتي لصوت صديقي العزيز شريف منير في دعم الفنانة منى فاروق .. رحم الله من تغافل لأجل بقاء الود .. ودوام المحبة .. وستر الذله..والكمال لا يكون لاحد من البشر الا لله .. قال خير البشر صلى الله عليه وسلم : (كل بني آدم خطاء ، و خير الخطائين التوابون ) #ادعم_مني_فاروق".

أما الفنان أحمد فلوكس قرر مساعدتها بتقديم دور لها في مسلسله الإذاعي الجديد قائلا: "الأخت والزميله العزيزة منى فاروق.. كلنا خطاء ولكنه ستر الله، ولعل ما حدث لكى علامة حب من الله.. لأن الله ان لم يكن يحبك لما رفع ستره عن خطئك لكى تعودى إلى رحاب الله".

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وأضاف فلوكس: وايمانًا منى بأن الله يسبب الأسباب ليعفو عن عباده.. فأحب أن أبشرك بأن دورك فى المسلسل الإذاعى #طلقنى شكرا # فى انتظارك وفى كل أعمالى الشخصية.. إحنا شعب طيب و جدع و بننسي الوحش و بنفتكر الحلو.. وكلنا بجوارك حتى تتجاوزى محنتك".

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