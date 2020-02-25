الفنان أشرف زكي يؤكد قاضى شقيق الفنان هيثم أحمد زكي

أكد الفنان المصري أشرف زكي، نقيب المهن التمثيلية، أنه سوف يقاضى شقيق الفنان هيثم أحمد زكي من والدته.

أشرف زكي، قال خلال مداخلة هاتفيه لبرنامج “التاسعة”، مع الإعلامي وائل الإبراشي، والمذاع عبر فضائية “الأولى”، إن شقيق هيثم قام ببيع شقة كان يملكها الفنان الراحل عن والده، و الشقة كانت تحوى عددًا كبيرًا من الرسائل الخاصة بالفنان الأسمر، والعديد من الوثائق والملابس التي تعود لشخصيات أفلامه، ولا سيما دوره بـفيلم أيام السادات.

وكان الإعلامي وائل الإبراشي، قد عرض خلال حلقة برنامجه تفاصيل بيع مكتب الراحل أحمد زكى بمنطقة الهرم من محامي العائلة بمبلغ قدره 800 ألف جنيه.

وقال إن المكتب تم بيعه بكل ما فيه من مستندات ومقتنيات وبعض ملابسه التي استخدمها في بعض الأفلام، والنجاتيف لأفلام متعددة ومختلفة، وعدد كبير من السناريوهات والمستندات وخطابات كثيرة جدا، ووصولات لمبالغ من الأفلام، ومنها فيلم درب الهوى، وفيلم الوسية.. وكذلك سيناريو لصلاح جاهين.. اسمه القنبلة، وعدد من ألبومات كثيرة من الأفلام التي مثلها أحمد زكي.

وأضاف: “المكتب شهد العديد من التفاصيل الصغيرة لكل أفلام الراحل أحمد زكي.. ويوجد بعض كارتين بنها النسخ الأصلة للأفلام والأعمال الفنية المختلفة للراحل، وأن هناك مذكرة توجد بها أرقام الفنانين، منها سعاد حسنى وفريد شوقي وفاتن حمامة.. ويوجد بالمكتب جزء من سيناريوهات الأفلام ومنها عدد منها لم يمثل بها بسبب مرضه”.

Advertisements

وتابع: “يوجد صور لمراحل مختلفة من حياته.. وعدد كبير من ملابس الشخصيات التي جسدها في أفلامه، و أنه لابد من الحفاظ على هذه المتعلقات وعرضها في معرض يليق بأعماله الفنية”.

قد يهمك ايضاً:

محمد محمود عبد العزيز وناهد السباعي يؤديان صلاة الجمعة في مسجد هيثم أحمد زكي

إلهام شاهين تصف رحيل الفيشاوي وهيثم أحمد زكي بـ"الأسوأ في 2019"