تفاصيل جديدة بقضية القتيل في منزل نانسي عجرم

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""الخليج 365"" من بيروت: عقّّب الحقوقي السوري رامي هندي على تغريدة المحامية السورية رحاب بيطار الوكيل القانوني لأسرة القتيل في منزل الفنانة نانسي عجرم، والتي أكدت فيها أن قاضي التحقيق الأول نقولا منصور وافق على تسليم الجثة بناءً على الطلب المقدّم منها بعد انتهاء كافة الإجراءات القانونية. حيث أكد بحديثه من خلال فيديو عبر YouTube أن تقرير الطب الشرعي الجديد يتضمن معلومات جديدة أهمها إخراج طلقات من جسد القتيل محمد الموسى لم يتم الإفصاح عنها سابقاً. حيث تم تحويل هذه الطلقات إلى الأدلة الجنائية لمعرفة نوع الرصاص، والتأكد ما إذا كانت من نفس المسدس الذي استخدمه الطبيب فادي الهاشم أم من مسدسٍ آخر، مشدداً على أنه تم تحديد اتجاه الطلقات على عكس التقرير السابق الذي لم يلحظ وجود الطلقة بخلفية رأس القتيل. مكتفياً بالقول أن هناك رصاصة مفككة مافسّره الهندي بأنها ربما تكون من سلاح آخر.

هذا وشكك أيضاً بالتلاعب بحرارة الجثة عن طريق حفظها بدرجة حرارة مرتفعة، مشيراً إلى أنه سيعاد تشريح الجثة في سوريا بعيد تسليمها لأهل القتيل

وكتبت "بيطار" تغريدة جديدة لها عبر حسابها على موقع "تويتر"، جاء فيها: "تم موافقة قاضي التحقيق الأول بجبل لبنان على تسليم الجثة بناء على طلبنا وبعد انتهاء الإجراءات القانونية المتعلقة بهذا الشأن بحيث أنجزت اللجنة الطبية تقريرها بعد الكشف على الجثة وسلمته إلى دائرة قاضي التحقيق #محمد_الموسى".