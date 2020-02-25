شكرا لقرائتكم خبر عن فوله واتقسمت نصفين.. داليا مصطفى مع شقيقتها شيماء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شاركت الفنانة داليا مصطفى، جمهورها بصورة تجمعها بشقيقتها شيماء عبر حسابها على إنستجرام، وكتبت داليا على الصورة قائلة:" صباح الخير أنا و أختى شيماء".

وآخر أعمال داليا مصطفى مسلسل " حواديت الشانزليزيه"، وتحسد فيه زوجة إياد نصار وهو من طبقة الباشوات ويعمل مدير بنسيون، وتنشأ بينهما قصة حب كبيرة ولكنهما يصدما بعد علمهما أنهما لا يستطيعا الانجاب، وتعلم "داليا" أن زوجها يهوى حياة الكباريهات والسهر في شارع عماد الدين مما يتسبب له في الكثير من الأزمات والمشاكل بعد خيانته لها، ثم يقتل وتهتم زوجته بقتله.

مسلسل "حواديت الشانزليزيه" ينتمى لنوعية أعمال الـ45 حلقة بطولة إياد نصار، مى سليم، داليا مصطفى، إنجى المقدم، إدوارد، عايدة رياض، فريدة سيف النصر، أمانى كمال، سارة عادل، هاجر الشرنوبى، منة جلال، جينا سليم ومن تأليف أيمن سليم ونهى سعيد، وتدور أحداثه فى فترة الخمسينات والحياة الاجتماعية فى هذه الحقبة الزمنية

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وتزوج شريف سلامة من داليا مصطفى بعد قصة حب دامت أكثرمن ستة أعوام، جمعتهما فى سنوات الدراسة منذ أن كانت طالبة وكان شريف زميلها في السنة الأولى، ثم تحولت الزمالة إلى قصة حب فى السنة الثانية، وأنجبت له ابن وابنة هما سلمى وسليم، وطوال فترة زواجهما لم يجتمعا في أي عمل فنى رغم اعلانهما عدم رفضهما للفكرة ولكن ينتظران الموضوع المناسب.