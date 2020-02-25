شكرا لقرائتكم خبر عن مسلسل الأخ الكبير الحلقة 38.. مقتل سوزى ووفاة عبير زوجة حربى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أحداث مثيرة شهدتها الحلقة الـ 38 من مسلسل "الأخ الكبير" للنجم محمد رجب والتي تم عرضها مساء أمس الاثنين، بعدما ذهب حربى إلى منزل شريف الباشا – إيهاب فهمى – وأثناء وقوفه أمام المنزل بصحبة نور – أيتن عامر، ويجد سوزى -عبير صبرى- تزور شريف ويقرر اقتحام المكان ويدخل إلا أن أمن المنزل منعه وفجأة تظهر زوجة شريف التي تتعرف على حربى وتصرخ ويهرب منها.

ذهب شريف مباشرة إلى الشرطة للإبلاغ عن اقتحام حربى لمنزله في وجود سوزى مؤكداً أنها كانت لديه لعرض ملابس على زوجته، وفى نفس الوقت كان يتواجد رفعت – أشرف زكى – والمحامى الخاص به للإبلاغ عن معاملات مشبوهة يقوم بها شريف مع البنك، بينما تعود سوزى إلى المنزل وفجأة يقتحم ملثم المكان ويقتلها شنقاً ويصل الشرطة بلاغاً بالواقعة.

يقتحم جمال – محسن منصور – شقة الحاج أبو رجيلة – أحمد حلاوة- بعد طرقه الباب ولا يجاوب أحد ولكنه يجد عبير – دينا فؤاد – زوجة حربى قد توفت دون الكشف عن السبب وإن كان الأرجح أنها تعرضت لأزمة صحية، وعندما يعلم حربى بالخبر من صابر – محمد عز – يعيش صدمة كبيرة ولا يريد تصديق الأمر ويرغب في الذهاب إلى الحارة لرؤيتها يخبره صابر أن تم دفنها.

Advertisements

مسلسل "الأخ الكبير" ينتمي لنوعية أعمال الـ 45 حلقة وهو تأليف أحمد عبد الفتاح وإخراج اسماعيل فاروق وإنتاج شركة سينرجى، وبطولة محمد رجب، عبير صبرى، هبة مجدي، دينا فؤاد، محمد عز، أشرف زكى، محمود حجازى، رندا البحيرى، هاجر أحمد، ايهاب فهمى، محسن منصور، رانيا ملاح، أحمد حلاوة، عمرو عبد العزيز، أحمد إمام وزينة منصور وتدور أحداثه في إطار شعبى.