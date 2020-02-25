شكرا لقرائتكم خبر عن مفاجأة .. مصر تتصدر قائمة معدل النمو العالمي للبوب الكوري والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يعد البوب الكوري واحد من أسرع أنواع الموسيقى انتشاراً في جميع أنحاء العالم، ومصر هي واحدة من المؤشرات الرئيسية لهذا النمو، حيث أصبح نوع البوب الكوري اختيارًا لعدد متزايد من المستمعين المصريين، حيث تم الاستماع لأغاني البوب الكوري أكثر من 41 مليارمرة، والتي تبلغ قيمتها أكثر من 134 ملياردقيقة من الاستماع طبقا لإحصائية أصدرتها Spotify بين عامي 2014 ويناير 2020، حيث ارتفعت نسبة الاستماع لموسيقى البوب الكوري إلى أكثر من 1,800%.

تشير الإحصاءات الحديثة إلى أن البوب الكوري لا يزال يشهد المزيد من النمو في شعبيته ليس فقط على المستوى العالمي ولكن أيضًا على المستوى الإقليمي، و مصرهي أكثر دولة تشهد هذا النمو، حيث يستكشف المستمعون المصريون هذا النوع من الموسيقى أكثر من أي دولة من دول الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، حيث شهد البوب الكوري معدل نمو بلغ 33 ٪ في مصر، وهو أعلى معدل نمو على مستوى العالم، تليها فيتنام (30 ٪) وفرنسا (13 ٪) وكولومبيا (8 ٪) .