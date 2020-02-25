نجم الأوبرا الإسبانى بلاسيدو دومينجو يعتذر لنساء بعد مزاعم تحرش

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - اعتذر مغنى الأوبرا الإسبانى بلاسيدو دومينجو لنساء اتهمنه بالتحرش الجنسى عن "الألم" الذى سببه لهن وقال إنه يتحمل "المسؤولية كاملة" فى بيان أرسل اليوم الثلاثاء لوكالة الأنباء الإسبانية أوروبا برس.
ونقلت الوكالة عن المغنى الذى تمتد حياته الفنية لأكثر من خمسة عقود قوله فى البيان إنه يفهم الآن أن بعض النساء اللائى اتهمنه كن يخشين التعبير عن مشاعرهن "إذ كن خائفات من تأثير ذلك على حياتهن المهنية".
وقال إنه حلل الاتهامات منذ بدء ظهورها فى أغسطس وإن "التجربة أنضجته". وأضافت الوكالة أن دومينجو قال "رغم أن هذه لم تكن نيتى، فلا أحد على الإطلاق يجب أن يختبر هذاالشعور".
ولم يرد ممثل عن دومينجو على طلب التعليق. وانسحب المغنى من عرض فى أوبرا متروبوليتان فى نيويورك فى نوفمبر بعد أن اتهمته عدة نساء يعملن فى مجال الموسيقى الكلاسيكية بالاتيان بتصرفات جنسية مشينة.
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