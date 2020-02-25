نجوم الفن ينعون الرئيس محمد حسني مبارك

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت - منال الجيوشي:

نعى عدد من نجوم الفن، عبر حساباتهم الرسمية، بمواقع التواصل الاجتماعي، الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك، الذي وافته المنية اليوم، عن عمر يناهز 92 عاما.

وكتبت الفنانة إنجي شرف، عبر حسابها الرسمي بموقع إنستجرام: "إنا لله وإنا إليه راجعون، مات رئيسي، بابا مبارك، كما كنت أقول وأنا طفلة في عهده، الموت علينا حق، الله يرحمه ويجعل مثواه الجنة يا رب، وداعاً مبارك".

كما نشرت الفنانة دينا عبر حسابها بموقع إنستجرام، صورة للرئيس الراحل، وعلقت: "إنا لله وإنا إليه راجعون".

كما كتبت الإعلامية بوسي شلبي، عبر حسابها الرسمي بموقع إنستجرام: "البقاء لله في وفاة الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك".

وعلق الملحن عزيز الشافعي عبر حسابه بموقع تويتر: "إنا لله وإنا إليه راجعون، البقاء لله، وفاة الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك رحمه الله".

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وكتب الفنان أكرم حسني عبر حسابه بموقع تويتر: "إنا لله وإنا إليه راجعون، البقاء لله في وفاة الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك، رحمه الله وغفر له، وخالص التعازي لأسرته".

بينما نشر الشاعر أيمن بهجت قمر، عبر حسابه بموقع تويتر، صورة للرئيس الأسبق، وعلق: "البقاء لله، رئيس مصر الأسبق في ذمة الله، عاش لحد ما يطمن على أولاده، الفاتحة".

كذلك كتبت الفنانة منة فضالي، عبر تويتر: "لا حول ولا قوة إلا بالله، ربنا يرحمك ويغفرلك، البقاء لله، وفاة الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك".

ونشرت الصفحة الرسمي لشركة سينرجي، عبر موقع إنستجرام، صورة للرئيس الراحل، وعلقت: "وفاة الرئيس السابق محمد حسني مبارك".

وكتبت رشا العدل عبر إنستجرام: "وداعا حسني مبارك، إنا لله وإنا إليه راجعون، الله يرحم الرئيس الأسبق حسني مبارك ويغفرله ويجعل مثواه الجنة".

ونشرت الفنانة إيمي طلعت زكريا، صورة للرئيس الراحل، وعلقت: "البقاء والدوام لله، ربنا يرحمك يا ريس، كلنا هنموت وكلنا هنتحاسب، فبلاش نحكم على بعض، ربنا هو العدل".