محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت - بهيرة فودة: حرصت الفنانة رجاء الجداوي على نعي الرئيس الراحل محمد حسني مبارك، الذي توفي اليوم عن عمر يناهز 92 عاما. ونشرت "الجداوي" صورة للرئيس الراحل، عبر حسابه الرسمي بموقع "إنستجرام"، وعلقت: "إنا لله وإنا إليه راجعون. الله يرحمه ويغفر له ويسكنه فسيح جناته". كان الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك تعرض لوعكة صحية مؤخرًا، دخل إثرها أحد المستشفيات لإجراء عملية جراحية.

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كانت هذه تفاصيل خبر بعد وفاته.. رجاء الجداوي تنعى مبارك لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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