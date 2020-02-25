بوسي شلبي تنعى الرئيس الأسبق حسني مبارك

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت - بهيرة فودة: حرصت الإعلامية بوسي شلبي على تقديم العزاء في وفاة الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك. ونشرت بوسي صورة للرئيس الراحل، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، وكتبت عليها: "إنا لله وإنا إليه راجعون. انتقل إلى رحمة الله( تعالى) فريق طيار أركان حرب، محمد حسني مبارك". كان الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك تعرض لوعكة صحية مؤخرًا، دخل إثرها أحد المستشفيات لإجراء عملية جراحية.

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