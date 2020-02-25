تامر عبد المنعم: "اللهم اشفِ الرئيس مبارك"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت - بهيرة فودة: تمنى الفنان تامر عبد المنعم الشفاء العاجل للرئيس الأسبق محمد حسني مبارك. ونشر صورة لمبارك، عبر حسابه الشخصي بموقع "فيسبوك"، وعلق: "اللهم اشفِ الرئيس مبارك". كان الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك تعرض لوعكة صحية مؤخرًا، دخل إثرها أحد المستشفيات لإجراء عملية جراحية.

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