يسري نصر الله: باسم سمرة أنقذ محمد رمضان في "خناقة عنيفة" بـ"نزلة السمان"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مصطفى حمزة:

في أول تعليق للمخرج يسري نصر الله "مكتشف الفنان باسم سمرة" على أزمة التصريحات المتبادلة بين الفنان محمد رمضان وسمرة، أكد تدخل الأخير لإنقاذ "رمضان" أثناء المشكلة التي تعرض لها أثناء تصوير أحد أفلامه بمنطقة نزلة السمان.

نصر الله علق على ما يحدث، وكتب عبر حسابه على الفيسبوك: "باسم سمرة بالإضافة لكونه ممثلا مدهشا، فهو أطيب وأجدع إنسان أعرفه، فيه حاجة واحدة ممكن تخليه (وتخلي أي واحد عنده سنة نخوة) يتعصب، إن حد يدوس له أو يدوس لحبايبه على طرف، أو يتعامل معاه ومع حبايبه بعجرفة، باسم يعرف معنى الصداقة والأصول".

وأضاف: "ومحمد رمضان يعرف ده كويس قوي، من يوم ما اشتبك أثناء تصوير فيلم في خناقة عنيفة مع ناس من نزلة السمان واللي خلصه منها تحديدا باسم".

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وتابع المخرج الكبير: "باسم في كل تعاملاتي معاه بيدي للدور كل مشاعره وكل انضباطه، وكل اللي عملوا في أفلامي يعرفوا ده عنه، عمري ما شفت باسم بيتباهى باللي عنده وباللي ماعندوش، وعمري ما شفته بيفعص أو يئذي حد أقل منه، وفي حواره مع عمرو أديب عجبني جدا إنه يتكلم عن إزاي الصحافة والإعلام بيتجاهلوا شغل الممثلين وبيتلهفوا على الكلام عن خناقاتهم، وعجبني دعوته لمحمد رمضان إنهم يعملوا فيلم روائي قصير من بطولتهم هما الاتنين".

نشبت حرب تصريحات بين الفنانين محمد رمضان وباسم سمرة بعد تداول فيديو يظهر فيه الفنان باسم سمرة يدفع الفنان محمد رمضان على المسرح أثناء غنائه في أحد الأفراح الشعبية، وظهر، وعلق محمد رمضان على الواقعة خلال ظهوره مع الإعلامي وائل الإبراشي، قائلا: "باسم مكنش في وعيه لما زقني ولو كان يقصد كان هيلاقي دراعى الشمال".

رد باسم سمرة، في حوار له مع الإعلامي عمرو أديب، على رمضان قائلا: "مقدرش أرد.. لأني ابن ناس محترمة.. أدعو رمضان لمناظرة سينمائية وفيلم 10 دقائق، نمثل فيها بطولة مشتركة، ونشوف مين موهوب أكتر".