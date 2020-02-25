نجوى كرم تهنئ الشعب الكويتي باليوم الوطني

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي:

هنأت الفنانة اللبنانية نجوى كرم، الشعب الكويتي باليوم الوطني الذي يوافق 25 فبراير من كل عام.

وكتبت "نجوى" عبر حسابها الرسمي بموقع تويتر: "كويت النصر والكرامة والعزة، كل عام وأنتم بألف خير، اليوم الوطني الكويتي".

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من ناحية أخرى، تشارك نجوى كرم في لجنة تحكيم برنامج اكتشاف المواهب The Voice Senior، المقرر عرضه على شاشة (إم بي سي)، خلال الفترة المقبلة.

ويشارك "نجوى" في عضوية لجنة التحكيم الفنان هاني شاكر، الفنانة المغربية سميرة سعيد، والفنان اللبناني ملحم زين.