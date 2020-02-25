تراند اليوم : فيديو| حقيقة وفاة إعلامية شهيرة بسبب "جرعة مخدرات"

تداول ناشطون على وسائل التواصل الاجتماعي، أنباء عن وفاة الاعلامية الكويتية، ريم النجم، نتيجة تعاطيها جرعة زائدة من المخدرات.

وأعلنت صفحة "مشاهير"، وفاة النجم، وهو الخبر الذي تلقاه رواد مواقع التواصل الاجتماعي بحالة من الصدمة وسط تساؤلات عن أسباب وفاتها.

ومن بين الذين تداولوا نبأ الوفاة، حساب "ريان جيلر" الشهير عبر تطبيق "سناب شات"، حيث كتب قائلاً: "انحذف رقم ريم نجم من عندي، وأي شخص يتواصل معها يخبرني، ولقد فجعت بخبر وفاتها إنا لله وإنا إليه راجعون".

غير أن "النجم" ردت بالنفي على شائعة وفاتها، إذ خرجت بمقطع فيديو على حسابها على "سناب شات" أكدت من خلاله أنها ما زالت حية تُرزق.

وقالت: "مساء الخير، شو أخباركم بعد عمري؟، الحمد لله أنا بصحة وخير وعافية وأنا حية والإشاعة اللي طلعت عليا اسم الله عليا، الله يعطيني طولت العمر والصحة والعافية".

وبكت ريم النجم في مقطع الفيديو قبل أن تتساءل عما يريده منها من يروجون تلك الإشاعات، قائلة إنهم بالبداية قالوا إنها ظهرت وهي ترقص، ثم جعلوها تسمع خبر وفاتها وهي على قيد الحياة.

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وأضافت: "أنا إيش سويت لكم، مرة ترقص، ومرة ميتة بشقتها بسبب جرعة مخدرات زائدة، علشان أنا مسالمة وما أرد ولساني مو طويل يطلعون هذي الإشاعات علي؟".

والنجم مذيعة كويتية من أصل سعودي، تعمل كمعلمة لمادة التربية الفنية. ومنذ أيام طفولتها كانت تشارك الإذاعة المدرسية، في عام 2017 انضمت للعمل كمذيعة في قناة الراي لتقديم البرنامج اليومي "رايكم شباب"، كما قدمت الفقرة اليومية "فوانيس رمضان" في شهر رمضان لعام 2018.

وكشفت في تصريحات سابقة لها أنها تزوجت في عمر صغير وعمرها 17 عاما وانفصلت في هدوء ولديها ابنة.

اقسم بالله شي يغث شنو تستفيدون لما تطلعون هالاشاعات يعني ماتحسون الناس عندهم اهل يخافون عليهم وتعورون قلوبهم جذي نامت قعدت لقت نفسها ميته والناس تترحم عليها بفهم عقولكم وين !حسبي الله عليكم جد ناس مرضى#ريم_النجم pic.twitter.com/MwkCU78pm3 — ﮼سُ💎 (@_seven9) February 24, 2020

— ﮼سُ ???? (@_seven9)