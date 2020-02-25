تراند اليوم : ممثل مصري شهير يكشف علاقته بحبس شقيقته وخطبته لفتاة سيئة السمعة

كشف الممثل المصري، أحمد فاروق فلوكس، حقيقة حبس شقيقته بعد إدانتها بسرقة صفحته على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، وكذا تصريحات منسوبة له تحمل إهانة لفتاة قيل إنه كان يرغب في الزواج منها، لكنه اكتشف أنها "نامت مع طوب الأرض"، وفق ما هو منسوب له.

كانت محكمة مصرية قضت السبت، بالحبس عامين ضد شقيقة فلوكس، بعد تقدمه ببلاغ للأجهزة المعنية بسرقة صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك".

وقال فلوكس في توضيح نشره عبر صفحته: "بالنسبة لموضوع حبس شقيقتي. . أنا لم أقاضي أختي ولكن عند سرقه صفحتي من أكثر من ١٠ شهور، وتم عمل محضر بذلك لأن الصفحة موثقة فكان لابد عمل المحضر لإخلاء مسئوليتي عن أي موضوع يتم نشره عليها ولم يكن ضد أختي".

وتابع: "ثانيًا لم يتم تبليغي بمجريات التحريات. وعرفت زيي زيكم بالضبط من الصحافة".

وكانت التحريات كشفت عقب تقدمه ببلاغ إلى الأجهزة الأمنية بسرقة حسابه، قيام "يسر فاروق توفيق صالح"، شقيقة الفنان بسرقة حسابه، وتغيير الصورة الشخصية له، وتوجيه تهمة الإزعاج العام للسلطات.

ونفى فلوكس أن تكون أخته تورطت في سرقة صفحته: "أختي لم تقم أكيد بهذا الفعل كما كتبت الصحافة، ولكن أحد العاملين بشركتها هو من فعل وكنت أتمنى من الصحافة أن تبرز هذا عن أني حبست أختي، لكن كالعادة المانشيت والترافك والعبث الفكري واللا أخلاقي واللا مهني هو من يرسم طريق شكل الاخبار الإعلامية كالعادة دون مراعاة لحرمة البيوت والأهل والسمعة الأولاد وووووووو كتير بقي".

واستدرك مستنكرًا التناول الإعلامية لقضة حبس شقيقته، قائلاً: "يعني أصلاً بقي عكس دين وعادتنا وتقالدنا اللي مش فاهم هنفضل كده لغايط إمتى في العبث ده".

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كما نفى أن تكون شقيقته التي نشرته صورها مصاحبة للخبر حبسها هي المعنية، قائلاً إن التي ظهرت في الصورة هي شقيقته الصغرى، وليس التي صدر ضدها حكم بالحبس.

كما نفى فلوكس ما نسب إليه عبر صفحته حول أنه كان عازمًا على الزواج من فتاة من عائلة مشهورة بأخلاقها، لكنه اكتشف أنها "نامت مع طوب الأرض".

وقال: "ليس لي أي علاقه به وجاري البحث عن فعل هذا واللي هاك الأكونت بتاعي أكثر من مرة وهيتم التوصل ليه و محاسبته ان شاء الله و طبعا ولا دي اخلاقي ولا دي تصرفاتي ولا كلامي وأعتقد ان اغلب من يعرفني عارف كويس انا ايه و في مثال حي لذلك سواء بعلاقتي بأم ابني و زوجتي الأولى أو علاقتي بزوجتي السابقة... والأهم أني الحقيقة ولا روحت أخطب لسه ولا عملت حاجه وأدعولي بقي علشان الوحده وحشه...".

واستدرك: "طبعا الكلام مس ناس اعرفهم لا يستحقوا هذا أبدًا ومس عائلتهم و ده شيء لا يرضيني حتي ولو ده مش كلامي ولا أنا اللي نزلتوا ولكن اعتذار واجب مني ليهم ولعائلتهم ... لا أعلم هل أنا مستهدف دايما بتشويه سمعتي في شكل و تناول الاخبار عني والكلام عني من ساعه ما ابتديت أمثل حتى وقتنا هذا إم أن هذا هو ضريبه مهنتي وحياتي اللي اخترتها ولا ده إيه ولكن ربنا كبير".

وختم فلوكس: "أتمنى تكون رسالتي وصلت وبشكر تاني كل اللي حذرني إن الاكونتات بتاعتي اتهاكت سواء الفيس بوك او الانستجرام لإنه فعلا أنقذني وبشكر اللي ساعدني إني أقفله إمبارح وبشكر اللي رجعلي كل الأكونت وأمنهولي .... شكرًا لكم وآسف للإطالة ويومكم كله خير إن شاء الله"..

كما اعتذر للفنانة اللبنانية هيفاء وهبي، قائلاً: آه حاجه أخيره مهمة..... تحياتي وحبي لهيفاء وهبي".