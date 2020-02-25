تراند اليوم : الموت يفجع فنان مصري شهير



فجع الموت فنان مصري شهير، أجرى عملية جراحية مؤخرًا بعد أسابيع قليلة من زواجه.

وأعلن الفنان المصري أحمد فهمي، أن الموت خطف صديقه المقرب عمرو فهمي، السكرتير العام السابق للاتحاد الأفريقي لكرة القدم.

وعبر الفنان عن صدمته وحزنه الشديد لوفاة صديقه عمرو فهمي، ونشر فهمي عبر صفحته الخاصة على أحد مواقع التواصل الإجتماعي صورة تجمعهما، وعلّق عليها بالقول:"الله يرحم صاحبي وأخويا عمرو فهمي، عشرة العمر أنا مش مصدق".

ثمّ عاد ونشر صورة للراحل وعلّق عليها:"وداعا يا صديقي".

وكان توفي السكرتير العام السابق للاتحاد الافريقي لكرة القدم عمرو فهمي عن عمر الـ37 عاماً بعد صراع مع مرض السرطان، حيث حرص عدد من النجوم على نعيه.