تراند اليوم : فنانة شهيرة تفاجئ الجميع على الهواء: سأتزوج هذا الإعلامي الجمعة القادمة



فاجأت فنانة شهيرة، الجميع أثناء حلولها ضيفة على أحد البرامج الإذاعية، بإعلان زواجها يوم الجمعة القادمة على إعلامي معروف.

وقالت الفنانة الأردنية ديانا كرزون، إن موعد عقد قرانها على الإعلامي الأردني معاذ العمري، هو يوم الجمعة المقبلة.

كما كان "العمري" ضيفا على الإذاعة أيضا، ليرد عليها: "أنتِ شخص كتير عظيم.. وربنا رزقني فيكي ومبسوط أنك هتكوني شريكة حياتي.. أنتي حد مختلف ما حد بيعرفك إلا إذا كان فعلا قريب منك وبيعرف قد إيه أنتي إنسانة نقية وبتمنى أقولك الله يتمم لنا على خير وتكون أيامنا كلها خير".

بدورها ردت عليه ديانا قائلة: "إن شاء الله تبقى سندي وزوجي وكل شئ بحياتي".

وعبر رواد مواقع التواصل الاجتماعي، عن دهشتهم من المفاجأة داعين لهما بالتوفيق والسعادة.



