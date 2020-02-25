تراند اليوم : القبص على والد الفنانة دنيا بطمة متلبسًا بجريمة «غير أخلاقية»



في الوقت الذي تخوض ابنته الفنانة دنيا بطمة وشقيقتها ابتسام، معركة قضائية بسبب تورطها في فضيحة حساب "حمزة مون بيبي"، التي شهرت بالكثير من الفنانات والمشاهير عبر نشر صور غير أخلاقية لهم، ألقت السلطات الأمنية في المغرب القبض على والدها في حالة سُكر.

وحسب صحف محلية، فقد اعتقلت قوات الأمن "حميد بطمة" والد الفنانة "دنيا بطمة" بمدينة مراكش في الساعات الأولى من صباح أمس الإثنين، الذي يصادف مثول ابنته نجمة "أراب أيدول" وشقيقتها أمام قاضي التحقيق عى خلفية قضية "حمزة مون بيبي".

وقالت مصادر محلية – حسب أخبارنا المغربية- أن السلطات الأمنية اعتقلت بطمة الأب، بسبب قيادة سيارته في حالة سكر طافح، حيث تم اقتياده إلى الدائرة الأمنية .

وتقرر وضع "بطمة" الأب رهن تدابير الحراسة النظرية بإشراف من النيابة العامة، قبل مثوله اليوم الثلاثاء، أمام النيابة العامة.

هذا ولم يصدر من ابنته الفنانة دنيا بطمة أي تعليق على الواقعة، سواء بالنفي أو الإيجاب.



