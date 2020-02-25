تراند اليوم : "حالتان بين كل مليون شخص".. شقيق ممثل مصري يصاب بمرض نادر

كشف فنانون مصريون عن تعرض معتز، شقيق الممثل الراحل علاء ولي الدين، لأزمة صحية شديدة نتيجة إصابته بفيروس نادر في خلايا الأعصاب دخل على إثره أحد المستشفيات الخاصة.

وكتبت هند، ابنة الممثل الراحل سعيد صالح، عبر صفحتها على "فيسبوك": "برجاء الدعاء للصديق والأخ الغالي معتز ولى الدين في إصابته بفيروس نادر فى خلايا الأعصاب بييجى لكل ٢ في المليون، اللهم أنت الشافي المعافي اشفيه وعافيه ورده لبيته وأهله وصحابه بصحة وسلامة".

بينما توجه الممثل أسامة أبو العينين لمتابعيه عبر صفحته على "فيسبوك" قائلاً: "إخواتي وأصدقائي وكل من علي صفحتي.. رجاء وليس أمرًا الدعاء لأخويا وصديقي معتز ولي الدين.. بالشفاء فهو يمر بوعكة صحية ويحتاج الدعاء.. أشكركم".

وكان أحدث ظهور لمعتز ولي الدين كان في برنامج "كلام ستات" مع نهال عنبر وهيدي كرم، وتحدث عن الأيام الأخيرة في حياة علاء ولي الدين.

وتوفى علاء ولي الدين في 11 فبراير 2003، تاركًا عددًا من الأعمال السينمائية ومنها عبود على الحدود و الناظر، حلق حوش، ابن عز).

بالإضافة إلى عمله بالسينما والتلفزيون، عمل أيضًا في المسرح حيث شارك في عدة مسرحيات منها "لما بابا ينام"، "الأبندا".