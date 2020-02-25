"ابنة السفير" تثير ضجة بين جمهور الوطن العربي

احتلت الحلقة العاشرة من المسلسل التركي ابنة السفير المراكز الأولى في محرك البحث جوجل بالمملكة العربية السعودية، فنجحت أحداثها المليئة بالإثارة والتشويق في جذب ملايين المشاهدين على مستوى الوطن العربي لتصبح في وقت قصير أحد أبرز المسلسلات التركية على الساحة.

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تسرد أحداث المسلسل قضية الفرق الطبقي وما ينتج عنها، حيث تقع ابنة السفير "نارة" في حب شاب فقير ويواجه الثنائي الكثير من المتاعب للتقرب من بعضهم البعض.

وشهدت حلقة أمس مفاجأة كشف نارة حقيقة أكين لموغي شقيقة غديز التي تصاب بصدمة وانهيار ويتهمها غديز بأنها تتآمر معه ضد شقيقها، لكن تصارحه موغي أنها على علاقة بـأكين منذ سنوات، ويبكي بشدة ويحاول سنجار تهدئته.

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المسلسل بطولة أنجين أكيوريك ونسليهان أتاجون وأوراز كايجلار أوغلو، وايردال كوشوك كومورجو، وإليدا ألدر، دوغكان بولات وغيرهم من النجوم، وتم تصوير معظم مشاهده في منطقة موغلا.

فيما عُرضت الحلقة الأولى من ابنة السفير يوم ١٧ من شهر ديسمبر الماضي، التي لاقت استحسان الملايين من مختلف أنحاء العالم العربي، وحققت إيرادات كبيرة للشركة المنتجة بسبب نسب المشاهدات العالية من أول حلقة.

يذكر أن حلقات المسلسل التركي تعرض كل يوم إثنين من كل أسبوع، ويتم عرض الحلقة في مصر فى تمام الساعة السابعة مساءً، كما تُعرض في الساعة الثامنة بتوقيت المملكة العربية السعودية، وتبثه قناة "ستار تي في"، فيما يمكن استقبالها عبر التردد "ترك سات ١٢٠١٥، ومعامل الترميز، ٢٧٥٠٠ أفقي، وعلى انتيل سات، التردد ١٢٢٨٦، ومعامل الترميز ٣٠٠٠ أفقي"، كما أن موقع قصة عشق يقوم بعرض حلقات ابنة السفير مترجمة لمتابعي المسلسل فى الوطن العربى.