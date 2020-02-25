الأربعاء.. راندا البحيري تخضع لجلسة تصوير مع دولت ماضي عبوشي

تخضع الفنانة راندا البحيري، لجلسة تصوير مع خبيرة التجميل الفلسطينية دولت ماضي عبوشي والمصور محمد الكشكي، يوم الاربعاء القادم، بمدينة نصر.
ومن المقرر ان تبرز ملامحها بشكل ولون مختلف وجذاب وساحر غير الذي اعتدت عليه راندا البحيري في معظم صورها .
يذكر أن الفنانة راندا البحيري تعيش حاليا فترة كبيرة من التألق بعد نجاح دورها في مسلسل "الأخ الكبير" ومن المقرر أن تخوض تجربة سينمائية جديدة ستعلن عنها خلال الايام القادمة.
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