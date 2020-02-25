أحمد جمال يحيي حفل عيد الأم بالتجمع الخامس

يستعد المطرب أحمد جمال لإحياء حفلًا غنائيًا ضخمًا، وذلك ضمن سلسلة حفلات عيد الأم، مساء يوم، الجمعة الموافق 13 مارس المقبل بالتجمع الخامس.

ومن المقرر أن يقدم جمال خلال الحفل مجموعة من أجمل أغانيه التي يحبها

Advertisements

ويتفاعل معها الجمهور على خشبة المسرح منها : "آخر ميعاد، الليلة، على المزيكا، دير بالك، يلا نعيش، خط الحياة، اللى يقولك بحبك، نشيد العاشقين، وبطلنا اللى يعطنا، وعدد من أغاني ألبومه الجديد والتي طرح العام الماضي.

الجدير بالذكر أنه طرح مؤخرًا المطرب أحمد جمال أغنية "كل سنة وانت طيب" على طريقة الفيديو كليب، كلمات نور الدين محمد، ألحان أحمد جمال، توزيع موسيقى چيزو، ميكس خالد سند، ماستر أمير محروس، إخراج ريشا سركيس.