ميرنا وليد - بيروت - وافق الممثل المصري ​أحمد صلاح حسني​ على الإنضمام لمذيعي قناة ON، وذلك في خطة تطوير القناة التي يتم العمل عليها خلال الفترة الحالية، ومنها تحضير لبرنامج يقدّمه حسني.

وقد علم موقع "الفن" أن حسني كان لديه تخوف من هذه الخطوة، إلا أن الممثل المصري ​أمير كرارة​ شجعه على هذه التجربة، التي ستضيف له خصوصاً أنه سيقدم برنامجاً، يستضيف فيه نجوم الفن.

يُذكر أن حسني يشارك في مسلسل "​ختم النمر​"، من بطولة نسرين طافش، ميرهان حسين، إسلام جمال، عفاف شعيب، جميل برسوم، أمير صلاح الدين، تامر شلتوت، حنان سليمان، رشدى الشامي، وفاء سالم، تميم عبدهن من تأليف محمد عبد المعطي، وإخراج أحمد سمير فرج.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر خاص "الفن"- أمير كرارة شجع أحمد صلاح حسني على هذه الخطوة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة الفنية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.