لانا ديل ري تفقد صوتها وتعتذر من الجمهور

ميرنا وليد - بيروت - كشفت المغنية العالمية ​لانا ديل ري​عن إصابتها بمرض أدى إلى فقدانها لصوتها، وقدمت إعتذارها للجمهور بسبب إضطرارها لإلغاء جولتها الغنائيّة في المملكة المتحدة وأوروبا، بعد طلب الأطباء منها الراحة.

وبحسب موقع "ديلي ستار" قالت لانا :"أعتذر من الجميع على إلغائي الجولة في اللحظة الأخيرة، ولكّن المرض فاجأني، وتسبّب بفقدان صوتي تمامًا. أعتذر لأنني خذلتكم، ولكنّني بحاجة إلى أن أستريح لمدّة 4 أسابيع".

و أشار موقع " نويز" إلى أن أولئك الذين قاموا بشراء التذاكر من حقهم استرداد سعرها .

يذكر أن لانا ديل راي التي بدأت حياتها المهنية عامل 2005 ، استطاعت أن قدمت عدد كبير من الاعمال الغنائية الناجحة، ومن أبرزها: " young and beautiful " و " summertime sadness " و " dark paradise " و " ride " ، و غيرهم .

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