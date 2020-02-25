بيت ديفيدسون يكشف للمرة الأولى سبب إنفصاله وأريانا غراندي

ميرنا وليد - بيروت - تحدث المغني العالمي ​بيت ديفيدسون​ للمرة الأولى عن سبب إنفصاله والمغنية العالمية ​أريانا غراندي​، وذلك على الرغم من إعلان خطوبتهما، مشيراً إلى أن علاقتهما بدأت بالتدهور بعد وفاة المغني العالمي ماك ميلر حبيب غراندي السابق، بجرعة زائدة من المخدرات.

وأشار بيت بحسب صحيفة "ميرور" البريطانية إلى أن أريانا لا تزال متعلّقة بعلاقتها السابقة، لذا تأثّرت كثيراً بوفاة ميلر: "سرعان ما لم تعد تكترث لأمري".

وعلى الرغم من انفصالهما، إلاّ أن دافيدسون يرغب في الحفاظ على علاقة جيّدة مع نجمة البوب البالغة 26 عامًا.

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