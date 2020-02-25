خاص الفن- بعد توقفه ما مصير مسلسل عباس شاهين وجيسي عبدو وأيمن قيسوني؟

ميرنا وليد - بيروت - بعد ان توقف مسلسل "لا قبلك ولا بعدك" بسبب الاوضاع الصعبة التي مرت على لبنان يعود المسلسل للعرض من جديد خلال شهر رمضان المقبل على شاشة الجديد حسب ما علم موقع "الفن" من مصادره.

مسلسل "لا قبلِك ولا بعدِك"، يتألف من ٣٠ حلقة، ويضم نخبة من الممثلين أبرزهم الممثل ​عباس شاهين​ والممثلة جيسي عبدو والممثل المصري ​ايمن قيسوني​، والممثلين ​رانيا عيسى​، شيرين ساسين، ​ارزة شدياق​، جاد ابو كرم، ايلي شمالي ، لويس ناضر، ​ليلى قمري​، و​نتالي سلامة​، وهو من كتابة ​كريستين بطرس​ واخراج جورج روكز.