تراند اليوم : راندا البحيري تنضم لفريق عمل ” ولاد إمبابة “

انضمت الفنانة راندا البحيري، لفريق مسلسل ” ولاد إمبابة ” الذي بدأ تصويره وهو من بطولة سمير غانم وفريدة سيف النصر وأحمد شيبة وسعد الصغير وريكو وشمس ونادر أبو الليف وعبد الله مشرف ومراد فكرى ومحمود فارس وإسماعيل فرغلى ومحمد فاروق ونجوم فرق المهرجانات أوكا وأورتيجا ويسرا المسعودى وبوسى شاهين، وآخرون ومن تأليف أيمن بكرى، وإخراج ممدوح زكى.

من ناحية أخرى انتهت الفنانة راندا البحيرى من تصوير نصف مشاهدها ضمن أحداث فيلم “باركود 615 ،الفيلم يشارك فى بطولته كل من راندا البحيرى ومحمد عز وطارق صبرى وسامية طرابلسى وأحمد عزمى وهاجر الشرنوبى وإبرام سمير وأحمد إمام، وقصة وحوار أحمد أنور ومحمود جامايكا وأحمد شفيق، وسيناريو وإخراج مينا سويحة.