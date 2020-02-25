تراند اليوم : محمد صبحي يعلق على قرار النقابة: بعد 20 سنة هنترحم على أيام حسن شاكوش!

دافع الفنان ​محمد صبحي عن مطربي المهرجانات بعد قرار نقابة المهن الموسيقية بمنعهم وقال: عندما أجد من يتحدثون عن هؤلاء المطربين بين متعاطف ومعارض يصيبني الضحك مشيرا إلى أنه لا يهتم بصوته ولا بما يقدمه ولكنه يريد تصنيفا له مشيرا إلى أنه انسان جاهل.

وأضاف صبحي: هاتولي فنان حتى أحمد عدوية لم يكن قيمة وقامة.. وبالمناسبة لما طلع عدوية اتهاجم ولجأ للغناء في ملهى ليلي ووقتها دافعت عنه بأنه مش مجرم ولا تتضمن أغانيه ألفاظا جارحة مكنش فيها قلة أدب ومكنتش بتدفعك للرزيلة”.

ولفت إلى أن أحمد عدوية تعرض للظلم وبعد 20 عاما من الآن سنقول “الله يرحم أيام حمو بيكا وشاكوش هما فين دلوقتي”.