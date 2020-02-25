حادث دهس في ألمانيا يسفر عن إصابة 52 شخصا

كتب امير فتحي في الثلاثاء 25 فبراير 2020 12:53 مساءً - أعلنت السلطات الألمانية عن إصابة 52 شخصا حتى الآن من جراء حادث دهس نفذه سائق سيارة بحشد خلال كرنفال في وسط ألمانيا يوم أمس الإثنين .
وقالت شرطة مقاطعة هيسي في تغريدة عبر حسابها الرسمي على موقع ” تويتر ” اليوم الثلاثاء بأن من بين المصابين 18 طفلا .. ويوجد 35 مصابا يتلقون العلاج في المستشفيات بينما تم معالجة 17 آخرين في مكان الحادث .
وكان السائق البالغ من العمر 29 عاماقد صدم حشدا كان مشاركا في مسيرة ” إثنين الورود ” ضمن فعاليات الكرنفال في بلدة فولكمارسن الصغيرة بعد ظهر الإثنين .. ما استدعى استجابة واسعة من الشرطة والطوارئ .
وألقت الشرطة القبض على سائق السيارة وفتحت النيابة العامة في فرانكفورت تحقيقا بشأن المواطن الألماني بشبهة ” محاولة القتل ” .. وأكدت الشرطة على أن دوافعه للقيام بذلك لم تتضح بعد .
فيما امتنعت السلطات حتى الآن عن وصف حادثة الكرنفال بـ ” الاعتداء ” مشيرة إلى أن السائق نفسه أصيب بجروح .
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