أحمد فلوكس يفضح فتاة طلبت منه الزواج عرفيا.. ويغلق حسابه!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - تسبب الفنان المصري أحمد فلوكس، في حالة جدل واسعة على مواقع التواصل الاجتماعي، إذْ أعلن لمتابعيه عبر حسابه الشخصي على موقع "فيسبوك" أنه رغب في الزواج من إحدى الفتيات، وتقدم لها بشكل رسمي بعدما رأى أنها من عائلة جيدة، إلا أنها فاجأته بشرط أن يكون الزواج عرفيا.

وكتب أحمد فلوكس، 3 منشورات تباعا على حسابه الخاص تناول فيها تفاصيل عن هذه الفتاة، إلا أنه لم يفصح عن اسمها موضحا أنها لا تشرب الخمر واعدا الجمهور بالإفصاح عن اسمها اليوم لأن ما رآه منها جعله يقول: "دي فاكرة نفسها هيفاء وهبي.

وكتب أحمد فلوكس قائلًا: "روحت اتجوز واحدة بنت ناس ومن عيلة وبتوع ربنا وبتكلم بجد بقولها نتجوز قالتلي ماشي بس عرفي".

وأضاف في المنشور الثاني: "قالتلك محترمة جدًا وبنت عيلة وأصول ما بتشربش خمرة بس ما بتبتش في بيتها ولا يوم، تعرف ربنا جدًا وتعرف طوب الأرض".

واختتم أحمد فلوكس، بمنشوره الثالث قائلا: "هاقولكم على اسمها النهاردة بالليل علشان لازم تعرفوها على حقيقتها وقد ايه هي واطية وقذرة وقد ايه تربية الخدامين (عذرا للخدامين) مأثرة في أخلاقها غلاوية وكيادة وغيورة وفاكرة نفسها هيفاء وهبي".

ومع حالة الجدل التي تسببت فيها هذه المنشورات، اضطر معها أحمد فلوكس أن يُغلق حسابه على "فيسبوك"، وهو ما ترك وراءه حالة من التساؤلات والغموض بسبب تلك المنشورات، ومن قصد بها.

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ومؤخرا ترك الفنان أحمد فلوكس جمهوره في حيرة، فمع انتشار نبأ انفصاله عن الفنانة الشابة هنا شيحة، أصبح مهتما بالسخرية من الزواج عبر حسابه الشخصي على إنستغرام والاستهزاء بالمتزوجين؛ ما جعل كثيرين يعتقدون أنه يقصد طليقته هنا.

وتداولت إحدى الصفحات المهتمة بالمشاهير في إنستغرام، صورة من حوار قصير بين فلوكس وإحدى متابعاته، التي علقت على أحد منشوراته، قائلة: "قتلتونا بالألغاز.. شيحة أصلًا واحدة مش بتاعة زواج.. وأنت غلطت لما اتجوزتها.. والعيش على الأطلال ما راح ينفعك.. أنت أذكى وأحلى منها.. هي أصلًا ما عندها ذرة جمال أو أنوثة".

ورد عليها فلوكس: "إيه اللي إنتي كتباه دا.. أولاً إنتي مالك أصلا.. ثانيًا ألغاز إيه، إنتي قاعدة فاضية وبتشتغلي نفسك ولا إيه بالظبط.. ثالثًا إنتي تعرفيها أو تعرفي أهلها عشان تقولي على هنا الكلام ده.. يا تقولي خيرًا يا تصمتي".

وتابع فلوكس: "رابعًا مين العبقري اللي قال إني بنزل الكلام ده لهنا.. عيب الكلام دا وميصحش أبدًا تغلطي في هنا.. أولاً لأنها فنانة كبيرة ومعروفة وبنت أصل وناس محترمة.. ثانيًا لأنها كانت مراتي يعني كانت أنا.. عيب ميصحش نهائي".

يُشار إلى أن النجمين أحمد فلوكس وهنا شيحة، كانا انفصلا عن بعضهما منذ أبريل من العام الماضي، وذلك بعد زواج استمر 10 أشهر فقط، وجمعهما الظهور الأخير في برنامج "أنا وبنتي" الذي يقدمه الفنان شريف منير، وابنته أسما شريف منير.