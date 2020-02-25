مي سليم تنضم لمي عزالدين في "خيط حرير".. وموعد العرض غير محسوم!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - بدأت الفنانة المصرية مي عزالدين تصوير مشاهدها في مسلسل "خيط حرير" من كتابة محمد سليمان عبدالملك، وإخراج إبراهيم فخر، والذي تدور أحداثه بإطار رومانسي اجتماعي ومن إنتاج شركة سينرجى.

وكشفت العديد من المصادر عن انضمام الفنانة سوسن بدر إلى العمل، حيث من المقرر أن تجسد دورا محوريا، بالإضافة إلى انضمام الفنانة الأردنية مي سليم مؤخرا، ويشارك في العمل أيضا كل من محمود عبدالمغني وهنادي مهنى.

وكانت عزالدين قد صرحت في وقت سابق أن موعد عرض مسلسل "خيط حرير" غير محدد حتى هذه اللحظة، وليس بالضرورة أن يتم عرضه في الموسم الرمضاني المقبل، إذ أكدت أنها لا تهتم باللحاق بالموسم، وسيتم الاتفاق على الموعد بعد الانتهاء من التصوير.

وجاء انضمام عز الدين إلى العمل بعدما طالبها الجمهور بالابتعاد عن الدراما والاهتمام بالسينما، خاصة بعد فشل مسلسلها الأخير البرنسيسة بيسة في الموسم الرمضاني الماضي، والذي عرّضها لهجوم حاد اضطرت في حينه إلى الابتعاد عن مواقع التواصل الاجتماعي بسبب كثرة الانتقادات السلبية التي وصلتها على العمل، حتى إن بعض التعليقات لم تخلُ من السخرية.

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وبعد اختفاء عزالدين عن السوشال ميديا بعد الضجة الكبيرة التي رافقت مسلسلها، كشفت بعض المصادر المقربة منها عن هذا الأمر أن غيابها لم يكن بسبب التعليقات أو فشل العمل، بل بسبب معاناتها من المرض وخضوعها للعلاج.

وكتبت الفنانة المصرية في منشور عبر إنستغرام عند عودتها بعد غياب قائلة: "وحشتوني، ‏يارب يكون الكل بخير، أنا بخير، ولكن أجد راحة أعصابي ونفسيتي في الإجازة وأنا أتمتع بخصوصيتي بعيدًا ‏عن مواقع التواصل الاجتماعي، والأخبار، هو طبعي أصلا بس واضح إني بقيت محتاجاه وبرتاح فيه أكتر".

يُشار إلى أن عدد من الشائعات حول ارتباط الفنانة المصرية كانت قد انتشرت مؤخرا بعد ظهورها بخاتم يشبه "خاتم الخطوبة"، فيما نفت عزالدين جميع الأخبار حول ارتباطها. كما انتشرت شائعات حول علاقة حب تجمعها بمواطنها الفنان أحمد السعدني بسبب الصور التي تجمعهما وتكشف عن مدى قوة علاقتهما، ليؤكد كل منهما أن ما يجمعهما هي صداقة قوية جدا ولا توجد أية علاقة بينهما.