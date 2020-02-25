شكرا لقرائتكم بعد وفاة والدته.. جورج وسوف: سكت الكلام برحيلك ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - فُجع الفنان السوري جورج وسوف، الجمعة، بوفاة والدته فرحة متعب الصدي، عن عمر يناهز الـ82 عاماً.

ونعى جورج وسوف والدته على حسابه على "إنستغرام"، ناشراً صورة تجمعهما. وكتب: "ماما يا ماما دخلك يا ماما... سكت الكلام مع رحيلك صباح اليوم. حزني كبير، الله يخلّي أمهات الجميع".

وكان وسوف قد فقد والده بديع أسعد وسوف قبل أربع سنوات.