شكرا لقرائتكم بعد وفاة والدته.. جورج وسوف: سكت الكلام برحيلك ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - بواسطة طلال الحمود - فُجع الفنان السوري جورج وسوف، الجمعة، بوفاة والدته فرحة متعب الصدي، عن عمر يناهز الـ82 عاماً.
ونعى جورج وسوف والدته على حسابه على "إنستغرام"، ناشراً صورة تجمعهما. وكتب: "ماما يا ماما دخلك يا ماما... سكت الكلام مع رحيلك صباح اليوم. حزني كبير، الله يخلّي أمهات الجميع".
وكان وسوف قد فقد والده بديع أسعد وسوف قبل أربع سنوات.
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