شكرا لقرائتكم خبر عن المركز الكاثوليكى يكرم عادل إمام ونيللى وشيرين وصلاح عبدالله والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قررت إدارة مهرجان المركز الكاثوليكى المصرى للسينما برئاسة الأب بطرس دانيال وعضوية كلاً من ميشيل ماهر ومجدي سامي تكريم عدد من الفنانين لمشوارهم الفني الكبير خلال حفل افتتاح الدورة الـ 68 المهداه للمخرج الراحل سمير سيف، والتي تقام في الفترة ما بين 28 من شهر فبراير الحالي حتى 6 مارس المقبل، حيث تمنح جائزة الريادة السينمائية لكلا من، الزعيم عادل إمام، الفنانة نيللى، الفنانة شيرين، الفنان صلاح عبدالله، والفنان أشرف عبد الغفور.

وقررت إدارة المهرجان أيضا، منح جائزة فريد المزاوى للمخرج محمد فاضل، أما جائزة الأب يوسف مظلوم للفنان زكى فطين عبد الوهاب، وتذهب جائزة المركز الخاصة للمخرج عمر عبد العزيز رئيس اتحاد النقابات الفنية، وتمنح جائزة الابداع الفني لكلا من، الموسيقار حلمى بكر، السيناريست يوسف معاطى، الفنان صبرى عبد المنعم، السيناريست مجيد طوبيا، المونتيرة ليلى فهمى، مدير التصوير سمير فرج، وتذهب جائزة التميز الإعلامي لأسامة الشيخ.

أما جوائز الأعمال الدرامية وجائزة المركز التشجيعية لهذه الدورة فقد قررت اللجنة منح الفنانة سوسن بدر جائزة أفضل ممثلة في عمل درامى عن دورها في مسلسل "أبو العروسة"، وجائة أفضل ممثل ف عمل درامى للفنان سيد رجب عن دوره في مسلسل "أبو العروسة"، وتذهب جائزة المركز التشجيعية للفنانة مى عمر.

Advertisements

وكان مهرجان المركز الكاثوليكي المصري للسينما في دورته الـ 68 برئاسة الأب بطرس دانيال، أعلن عن الأفلام الخمسة الذى سيتم عرضهم خلال فعاليات هذه الدورة وهم، فيلم "الضيف" للمخرج هادي الباجوري، فيلم "جريمة الإيموبيليا" للمخرج خالد الحجر، فيلم "الممر" للمخرج شريف عرفة، فيلم "بين بحرين" للمخرج أنس طلبة، فيلم "لما بنتولد" للمخرج تامر عزت.

ويتكون أعضاء لجنة تحكيم هذه الدورة برئاسة السيناريست عاطف بشاى، وعضوية كلا من، الفنانة رغدة، الفنان أحمد بدير، الفنانة لقاء الخميسي، المخرج هاني لاشين، المونتيرة د.غادة جُبارة، مدير التصوير سامح سليم، الموسيقار راجح داود، الناقد عصام زكريا.