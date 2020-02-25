توم كروز يرفض السفر إلى إيطاليا لتصوير "مهمة مستحيلة7 " بسبب "كورونا"

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت شركة الإنتاج السينمائي الأمريكية "باراماونت بيكتشرز" إرجاء تصوير النسخة السابعة من فيلم "مهمة مستحيلة" في إيطاليا بسبب فيروس "كورونا". وأوضحت الشركة - حسبما ذكرت قناة (فرنسا 24) اليوم الثلاثاء - كان من المقرر تصوير مشاهد للفيلم في مدينة البندقية الإيطالية، ولمدة 3 أسابيع، إلا أنه بعد تفشي الفيروس في إيطاليا، قررت الشركة إرجاء التصوير حرصا منها على سلامة فريق العمل، واحتراما لقرارات الحكومة الإيطالية بمنع التجمعات العامة في مسعى للسيطرة على تفشي الفيروس في البلاد.

وأضافت أن النجم الأمريكي توم كروز لم يسافر بعد إلى إيطاليا، بينما تم السماح لباقي فريق العمل بالعودة إلى الولايات المتحدة لحين استئناف تصوير الفيلم الذي من المقرر أن يتم عرضه على شاشات السينما في 23 يوليو المقبل.

يشار إلى أن ايطاليا سجلت 7 حالات وفاة بفيروس "كورونا"، فيما أعلنت إدارة الحماية المدنية الإيطالية أن عدد حالات الإصابة بلغت 229 حالة، وهي الأعلى في اوروبا.

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