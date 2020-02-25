تراند اليوم : أحمد فلوكس يصدم الجميع:«كنت هتجوز واحدة نامت مع طوب الأرض»

فجر الفنان المصري الشهير، مفاجأة صادمة باعتراف انتقامي له عن “فتاة معروفة”، كان يريد الزواج منها وعندما تقدم لها، طالبته أن يكون زواجهما “عرفي”، رغم انتمائها لعائلة متدينة ويُعرف عنها أنها “محترمة وبنت عيلة”.

وكتب الفنان المصري عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي :«روحت اتجوز واحدة بنت ناس ومن عيلة وبتوع ربنا وبتكلم بجد .. بقولها نتجوز قالتلي ماشي بس عرفي».

واستطرد أحمد فلوكس- الذي أعلن انفصاله عن الفنانة هنا شيحة مؤخرًا بعد فترة زواج قصيرة لم تستمر سوى شهور-: “قالتلك محترمة جدا وبنت عيلة وأصول .. ما بتشربش خمرة بس ما بتبتش في بيتها ولا يوم .. تعرف ربنا جدا .. وتعرف طوب الأرض”.

وأضاف “فلوكس” مواصلًا هجومًا عليها، ومؤكدًا أنها شخصية معروفة لقوله بأنه سيكشف عن اسمها بعد ساعات، حيث قال :« هاقولكم على اسمها النهاردة بالليل علشان لازم تعرفوها على حقيقتها وقد ايه هي واطية وقذرة وقد ايه تربية الخدامين (عذرا للخدامين) مأثرة في أخلاقها .. غلاوية وكيادة وغيورة وفاكرة نفسها هيفاء وهبي».