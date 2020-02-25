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كتب امير فتحي في الثلاثاء 25 فبراير 2020 11:48 صباحاً - فاجأت الفنانة السورية دانة جبر متابعيها بإطلالة جديدة لها من خلال صورة نشرتها على حسابها الخاص على تطبيق الصور والفيديوهات “إنستغرام”.
وظهرت فيها وهي تقف بشكل جانبي مرتدية سروالاً من الجلد ضيقاً جداً مع قميص قصير باللون الأسود.
وأحدثت بهذا موجة من الجدل حيث أعجب بعض المتابعين بإطلالتها ورأوا أنها تبرز جمال قوامها فيما وجه إليها بعضهم الآخر انتقادات قاسية معتبرين أنها بالغت في جرأتها وتخطت كل الحدود ومتسائلين عن سبب رغبتها في لفت الأنظار بهذه الطريقة غير المألوفة في المجتمع الشرقي والعربي.
وجاء هذا على الحسابات التي أعادت نشر الصورة على التطبيق، علماً أن الفنانة منعت خاصية التعليقات. ومما كتبه المتابعون: “خرج تسمي حالها دانا شوفو” و” صورة بايخة لابسة كيس نايلو أسود يعني” و”يا حرام التفاهة لوين وصلتهم”.
ويشار إلى أنها لفتت الأنظار في صورة جريئة أخرى نشرتها سابقاً على حسابها نفسه وبدت فيها مرتدية ملابس رياضية رقيقة وضيقة جداً. وهو ما دفع بعض الرواد إلى تشبيهها بنجمة المواقع اللبنانية المثيرة للجدل ميريام كلينك.
كانت هذه تفاصيل خبر جرأة دانة جبر بسروال الجلد الضيق تعرضها لانتقادات قاسية.. والمتابعون يشبهونها بميريام كلينك لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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