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كتب امير فتحي في الثلاثاء 25 فبراير 2020 11:48 صباحاً - نشر الفنان المصري ” أحمد فلوكس ” عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الإجتماعي ” فيس بوك “عدة منشورات تحدث من خلالها عن واقعة غريبة حدثت معه عند تقدمه بطلب الزواج من فتاة .
فكتب قائلا : ” روحت اتجوز واحدة بنت ناس ومن عيلة وبتوع ربنا وبتكلم بجد .. بقولها نتجوز قالتلي ماشي بس عرفي ” .
وتابع : ” قالتلك محترمة جدا وبنت عيلة وأصول .. ما بتشربش خمرة بس ما بتبتش في بيتها ولا يوم .. تعرف ربنا جدا وتعرف طوب الأرض ” .
وأضاف أحمد فلوكس : ” هاقولكم على اسمها النهاردة بالليل علشان لازم تعرفوها على حقيقتها وقد ايه هي واطية وقذرة وقد ايه تربية الخدامين ( عذرا للخدامين ) مأثرة في أخلاقها .. غلاوية وكيادة وغيورة وفاكرة نفسها هيفاء وهبي ” .
وتفاعل المتابعون على المنشورات بشكل كبير من خلال التعليقات ثم قام فلوكس بغلق حسابه على فيس بوك وهو الأمر الذي أثار الجدل والتساؤلات بين المتابعين .
كانت هذه تفاصيل خبر فنان مصري شهير يكشف عن تقدمه للزواج من فتاة : ” بقولها نتجوز قالتلي ماشي بس عرفي “ لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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